Ракетный удар по Украине: Ту-95МС выполнили пуски ракет Х-101 (обновляется)

Самолеты Ту-95МС российских окупантов запустили крылатые ракеты Х-101

Российские оккупанты 15 января устроили очередную массированную ракетную атаку на Украину. С самолетов Ту-95МС они запустили по Украине крылатые ракеты Х-101 из района Саратовской области. В Украине объявлена воздушная тревога.

О запуске ракет сообщили Воздушные силы и мониторинговые каналы. Ракеты могут оказаться в воздушном пространстве Украины примерно в 06:40, если пуск был не имитационным. Также сохраняется опасность повторного пуска со второго пускового рубежа на Каспии.

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06:40 "Калибры" идут курсом на Кривой Рог, Зеленодольск и Кропивницкий, Х-101 с Сумщины перелетают на Черниговщину. В Сумской области зафиксирована новая группа Х-101.

06:35 Вражеские ракеты появились в воздушном пространстве раньше. В Сумской области фиксируется группа Х-101, в Николаевской области — группа "Калибров" около трех единиц, летит в сторону Кировоградщины.

06:30 Ориентировочное время подлета Х-101 — около 06:40, ориентировочное время подлета "Калибров" — примерно 06:50.

06:25 Прилуки атакованы баллистическими ракетами окупантов, ракеты локационно потеряны в пределах Полтавщины. Также группа скоростных целей курсом на Киевскую область. Пуски "Калибров" недобитками Черноморского флота РФ. Повышенная ракетная угроза для Сумской, Черниговской, Харьковской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Киевской и Черкасской областей.

06:20 Харьковская область под обстрелом ракет Х-22 с Ту-22М3. Также фиксируются ракеты в Сумской области, предварительно авиационные управляемые. Х-101 на подлете к Сумской области. "Кинжал" локационно потерян в Полтавской области.

06:15 В Харькове раздались взрывы, предварительно работа ПВО по авиаракете или атака С-300/С-400. Еще две авиаракеты исчезли на территории региона – предварительно уничтожены. Красноград атакован баллистическими ракетами оккупантов, некоторые Ту-22М3 выпустили ракеты Х-22 в сторону Днепропетровщины. Также взлетел МиГ-31К с ракетой "Кинжал", совершен пуск в сторону Кременчуга.

06:10 Харьковская область под массированным ракетным обстрелом из систем С-300/С-400. Россияне атаковали Чугуев и Мерефу. Также Харьков атакован авиационной ракетой.

06:05 Уже семь Ту-22М3 фиксируется в воздухе. Все также взлетели с авиабазы ​​"Оленья". Сейчас находятся в небе Западного региона РФ, есть угроза применения врагом ракет Х-22. Харьковская область под атакой баллистических ракет с временно контролируемой Россией Белгородской области, также зафиксированы три ракеты Х-59/Х-69.

05:55 Кроме Ту-95МС, зафиксировано три Ту-22М3 в воздухе (носители ракет Х-22) и активность вражеских Су-35 в акватории Азовского моря (носители ракет Х-59 / Х-69).

Напомним, что в прошлый раз российские оккупанты решили "поздравить" украинцев с Рождеством Христовым массированным ракетным ударом. Ночью с 24 на 25 декабря враг поднял стратегические самолеты с авиабаз "Оленья" и "Энгельс-2" – всего в воздухе находилось по меньшей мере семь Ту-95МС, запустивших крылатые ракеты Х-101. Кроме этого, враг обстреливал Украину крылатыми ракетами "Калибр", баллистическими KN-23 и другим летающим хламом.

До этого массированная ракетная атака врага произошла в пятницу, 13 декабря. Тогда вылетевшие ночью из "Оленьи" российские бомбардировщики Ту-95МС в районе города Энгельс запустили крылатые ракеты Х-101. В небе, по данным мониторинга, находилось до восьми Ту-95. Также с российских истребителей МиГ-31К были запущены ракеты "Кинжал".