Загроза ракетної атаки: росіяни підняли в небо бомбардувальники Ту-95МС

Окрім Ту-95МС, в морі можуть перебувати ворожі кораблі з ракетами "Калібр"

Російські окупанти готують чергову масовану ракетну атаку на Україну після масштабного дронового нальоту та серії ракетних ударів вночі з 31 січня на 1 лютого. Попередньо, з авіабази "Оленья" в Мурманській області РФ ворог підняв не менше п'яти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – це носії крилатих ракет Х-101.

Про це повідомляють моніторингові канали. Кількість бомбардувальників в небі буде уточнюватися, також попередньо в морі перебувають залишки недобитого Чорноморського флоту росіян з ракетами "Калібр".

Припускається, що в районі авіабази "Енгельс-2" (перший пусковий рубіж) ворог буде приблизно о 05:00 — 05:40. Якщо ракетні пуски будуть з цього району, ракети можна очікувати в небі України близько 05:30 — 06:10. В районі Каспія (другий пусковий рубіж) ворог буде приблизно о 06:00 — 07:20, тоді ракети у випадку пусків можна очікувати до 08:20.

Нагадаємо, що чергову масовану ракетну атаку на Україну російські окупанти влаштували 15 січня. З літаків Ту-95МС вони запустили по Україні крилаті ракети Х-101 з району Саратовської області. Попередньо, також є загроза від інших видів ракетного озброєння. В Україні оголошено повітряну тривогу.

До цього російські окупанти вирішили "привітати" українців з Різдвом Христовим масованим ракетним ударом. Вночі з 24 на 25 грудня ворог підняв стратегічні літаки з авіабаз "Оленья" та "Енгельс-2" – загалом у повітрі перебувало щонайменше сім Ту-95МС, які запустили крилаті ракети Х-101. Також ворог обстрілював Україну крилатими ракетами "Калібр", балістичними KN-23 та іншим літаючим мотлохом.