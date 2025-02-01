Запоріжжя під масованою атакою безпілотників: у місті було чутно вибухи (оновлено)

Росіяни вночі 1 лютого влаштували масований наліт ударних безпілотників на Запоріжжя. Більшість ворожих БПЛА знешкодили мобільні вогневі групи, але нажаль, є прильоти.

Про це повідомив власний кореспондент "Телеграфу", інформацію підтвердив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За даними моніторингових каналів, щонайменше 20 безпілотників атакували місто, ймовірно, що реальна цифра значно більша.

"Ворог завдав понад 10 ударів по Запоріжжю. Це наймасовіший удар за останній час. Наслідки встановлюються. Попередньо — без постраждалих. Всі екстрені служби на місцях", – написав Федоров, додавши, що тривога триває та потрібно перебувати в укриттях.

Мешканці Запоріжжя та околиць повідомляли про численні вибухи. Мобільні вогневі групи знешкодили більшість ударних безпілотників, частина збитих БПЛА могла впасти у Дніпро. Секретар міської ради Регіна Харченко закликала містян перебувати в укриттях.

"Громадо! Мобільні вогневі групи продовжують роботу! Залишайтеся в укриттях! Потурбуйтеся про себе та близьких", – написала вона.

Оновлено. Федоров повідомив, що внаслідок атаки окупантів зазнали пошкоджень приватні домоволодіння. Росіяни традиційно б'ють виключно по цивільному населенню.

"Станом на зараз, внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень приватні домоволодіння — вибиті вікна, пошкоджений дах", – написав він.

Оновлено 02:57. Федоров написав, що попередньо ворог скерував на Запоріжжя 16 безпілотників. Це одна з наймасованіших атак за останній час.

"За уточненою інформацією росіяни скерували на місто 16 безпілотників. Внаслідок атаки пошкоджений обʼєкт інфраструктури, багатоповерховий та приватні будинки. Знеструмлені понад 400 абонентів", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що в Києві 1 лютого вночі також було чутно серію вибухів. Столиця відбивала атаку російських ударних безпілотників, які намагалися атакувати місто, загрозу знешкодила протиповітряна оборона.

Зазначимо, що російські окупанти в ніч на 1 лютого на тлі масштабного нальоту ударних безпілотників атакували кілька українських областей крилатими та балістичними ракетами. Зокрема під ударом перебували Полтавська, Харківська, Дніпропетровська області, а також Одеса вдруге за останні години.