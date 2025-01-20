Удар КАБа по Запоріжжю 8 січня: з'явилося відео моменту російської атаки на місто

З відео зрозуміло, що російські окупанти цілеспрямовано били саме по вулиці у розпал робочого дня, коли там було найбільше людей

В мережі з'явилося відео моменту вибуху російської керованої авіабомби на людній вулиці у Запоріжжі 8 січня. Тоді внаслідок удару КАБами загинуло 13 осіб та 127 отримали поранення.

Відео з'явилося у багатьох українських каналах. На цьому можна побачити, що в момент атаки ворога на вулиці було дуже багато людей, які рухалися у напрямку зупинок громадського транспорту.

За кілька секунд до вибуху люди на вулиці почали розбігатися, вочевидь почувши КАБ, а потім пролунав сильний вибух посеред вулиці. Під вибухову хвилю попав трамвай з пасажирами, який їхав неподалік від епіцентру, дивом вціліла вагоновод, але багато пасажирів отримали поранення, а кілька загинуло. Також дуже багато поранених було на самій вулиці. З відео зрозуміло, що російські окупанти цілеспрямовано били саме по вулиці у розпал робочого дня, коли там було найбільше людей.

Нагадаємо, що в ніч на суботу, 18 січня, росіяни атакували Україну безпілотниками, а рано вранці — балістикою. Кілька вибухів пролунали у Києві, також два вибухи чули у Запоріжжі, гучно було на Дніпропетровщині. В результаті ворожого обстрілу у Києві загинуло четверо людей, а у Запоріжжі поранено 10 людей.

Як повідомляв "Телеграф", близько опівдня у п'ятницю, 17 січня, під час повітряної тривоги пролунав вибух у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Загинуло четверо людей, також є багато поранених.