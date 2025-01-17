Росіяни вдарили по навчальному закладу та житловій забудові у Кривому Розі, є жертви (фото та відео) - оновлено

Ворог вкотре б'є по цивільних об'єктах

Близько опівдня у п'ятницю, 17 січня, під час повітряної тривоги пролунав вибух у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. За попередніми даними загинуло четверо людей.

Оновлено 14:10 У ДСНС показали фото з місця удару. Там повідомили, що кількість постраждалих зросла до шести людей. Частково зруйнована чотириповерхова будівля одного з навчальних закладів. Також ракети влучили по відкритій території. Пошкоджено два багатоквартирні будинки та господарча споруда. На четвертому поверсі одного з будинків виникла пожежа.

Оновлено 13:30 За інформацією Дніпропетровської ОВА, у Кривому Розі пошкоджені дві п’ятиповерхівки. В одній з них виникла пожежа. Крім того, постраждала будівля, що не експлуатувалася. За уточненими даними, постраждали п'ятеро людей. Троє з них госпіталізовані у важкому стані, ще двоє отримали медичну допомогу на місці.

Оновлено 13:22 Сергій Лисак повідомив, що кількість загиблих зросла до чотирьох людей. Це — троє жінок та чоловік.

"Троє людей постраждали. Це 22-річна дівчина та чоловіки 34 і 56 років. Всі – важкі. Лікарі надають необхідну допомогу. На місцях надзвичайних ситуацій працюють всі служби", — йдеться у повідомленні.

Повітряні Сили України попереджали про загрозу балістичного удару по Кривому Рогу. Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок російської атаки пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова.

"Попередньо, три людини вбила російська армія, вдаривши по Кривому Рогу. Є поранені", — написав він.

Telegram-канал "Рудана. Новини. Кривий Ріг" опублікував фото з місця. В небо здійнявся густий дим.

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул відреагував на черговий удар росіян по мирному місту. Він наголосив, що є влучання в абсолютно цивільні та житлові будівлі. Він підтвердив, що є троє загиблих та троє поранених.

Як повідомляв "Телеграф", ввечері 19 грудня росіяни вдарили по двоповерховому будинку у Кривому Розі. Тоді було поранено п'ятеро людей, серед яких дитина. На щастя, обійшлося без загиблих.