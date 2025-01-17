Поранена дитина, є руйнування: Київщина потерпала від атаки дронів (фото, відео)

Уламки збитого дрона пошкодили не лише людину

В ніч на 17 січня на Київщині в результаті нічної атаки російських безпілотників постраждав 12-річний хлопчик. Дитина отримала рвану рану стегна та підозру на контузію.

Зараз хлопчик перебуває в лікарні під наглядом спеціалістів. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Інцидент стався у Бучанському районі, куди одразу прибули поліцейські та вибухотехніки. За фактом атаки правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Уламки збитого дрона пошкодили не лише людину – вибуховою хвилею вибило вікна у приватному будинку та пошкодило припаркований поруч автомобіль.

Найбільше постраждало двоповерхове приміщення кафе, де спалахнула масштабна пожежа. Полум'я швидко перекинулося на котельню та охопило 200 квадратних метрів. На боротьбу з вогнем кинули 23 рятувальники та 6 пожежних машин.

Микола Калашник, т.в.о. голови Київської ОДА, закликав жителів області серйозно ставитися до повітряної тривоги. "Прошу всіх не ігнорувати сигнали та перебувати в укриттях, поки небезпека не мине", – наголосив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що нещодавно у Києві уламки БПЛА влучили у багатоповерхівку. Інцидент стався у Солом'янському районі.