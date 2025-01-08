Скрізь уламки, палає будівля та машини. Як виглядає місце удару РФ у Запоріжжі (відео)

У Запоріжжі продовжуються рятувальні роботи

У середу, 8 січня, російська армія вдарила по Запоріжжю, є загиблі та постраждалі. Нині кількість загиблих становить 13 осіб.

Про це повідомив у Telegram начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Чиновник також опублікував відео наслідків удару по місту.

На кадрах видно, що горить багатоповерхова будівля, а також від удару постраждав транспорт. Уламки посікли автомобілі та людей.

Увага, кадри 18+!!!

У коментарі "Суспільному" Федоров заявив, що до лікарень Запоріжжя доправили 30 людей — всі вони постраждали від атаки російських окупаційних військ. На місці удару працюють 7 медичних бригад, поліцейські та співробітники ДСНС.

На російський терор відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Немає нічого більш жорстокого, ніж авіабомби по місту, усвідомлюючи, що постраждають звичайні цивільні люди. Потрібен тиск на Росію за терор. Потрібно підтримувати захист життів в Україні", — написав глава держави в соціальних мережах.

Увага, відео 18+!!!

Як повідомляв "Телеграф" раніше, 6 січня росіяни завдали удару дроном по цивільному автобусу в Херсоні. Тоді загинув 50-річний чоловік.