Росіяни вдарили по маршрутці в Херсоні: без жертв не обійшлося (відео)

Обстріли Херсона відбуваються майже щодня

Росіяни завдали удару дроном по цивільному автобусу в Херсоні. Загинув 50-річний чоловік.

Про це повідомив голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін у своєму telegram-каналі. За його словами, атака окупантів відбулася десь о 17:00.

"Близько 17:00 росіяни атакували з БПЛА маршрутне таксі у Шуменському мікрорайоні Херсона", — повідомив він.

За попередньою інформацією, внаслідок удару дрону одна людина загинула, а ще дев’ять отримали поранення.

Пізніше він уточнив, що загинув 50-річний чоловік, а постраждали п’ять жінок віком 47, 55, 58, 51 і 30 років, а також чоловік віком 21 року.

Як відомо, Херсон знаходиться практично на лінії фронту, що дозволяє окупантам обстрілювати його не лише ударними безпілотниками та балістичними ракетами, а й FPV-дронами, ствольною артилерією та РСЗВ. Через це повідомлення про прильоти в межах міста з’являються ледь не кожен день.

Наприклад, 5 січня близько 9.30 російські війська атакували з безпілотника Дніпровський район Херсона. В обід у цьому ж районі окупанти скинули з дрону вибухівку на цивільного.

Протягом дня в ОВА повідомляли щонайменше 13 постраждалих. На день раніше через російську агресію отримали поранення 9 людей.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, російські окупанти в ніч проти 1 січня влаштували обстріл Києва і знищили будинок відомого нейробіолога Ігоря Зими. Він загинув разом зі своєю дружиною.