Жертвою потрійного удару по Чернігову став доцент, який раніше вже втратив будинок через війну

Чоловік працював доцентом Інституту імені Ушинського

У п’ятницю, 3 січня, росіяни завдали групового ракетного удару по Чернігову. Одна з ракет забрала життя 72-річного викладача, ним виявився Олексій Гальонка.

Про це повідомляє "Суспільне". Інформацію про смерть чоловіка підтвердив ректор Чернігівського обласного інституту післядипломної освіти імені Ушинського Анатолій Залеський – там Гальонка пропрацював доцентом.

"Мені зателефонувала його племінниця. Він сьогодні ще був на роботі. Кандидат педагогічних наук. Останнім часом працював на півставки", — заявив ректор.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради Василь Білогура написав на своїй сторінці у Facebook, що у березні 2022 року, коли розпочалася повномасштабна війна, російські снаряди влучили в дім доцента.

Останні роки життя Гальонка жив у спеціально пристосованому приміщенні, заявив Білогура. Він також висловив співчуття рідним та близьким загиблого, а також закликав притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців.

Нагадаємо, Чернігів був атакований балістичними ракетами "Іскандер М", які були випущені з Курської області.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, російські окупанти в ніч проти 1 січня влаштували обстріл Києва і знищили будинок відомого нейробіолога Ігоря Зими. Він загинув разом зі своєю дружиною.