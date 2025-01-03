Жертвой тройного удара по Чернигову стал доцент, ранее уже потерявший дом из-за войны

Мужчина работал доцентом Института имени Ушинского

В пятницу, 3 января, россияне нанесли групповой ракетный удар по Чернигову. Одна из ракет унесла жизнь 72-летнего преподавателя, им оказался Алексей Галенка.

Об этом сообщает "Суспільне". Информацию о смерти мужчины подтвердил ректор Черниговского областного института последипломного образования имени Ушинского Анатолий Залесский — там Галенка проработал доцентом.

"Мне позвонила его племянница. Он сегодня еще был на работе. Кандидат педагогических наук. В последнее время работал на полставки", — заявил ректор.

Начальник управления образования Черниговского городского совета Василий Билогура написал на своей странице в Facebook, что в марте 2022 года, когда началась полномасштабная война, российские снаряды попали в дом доцента.

Последние годы жизни Галенка жил в специально приспособленном помещении, заявил Билогура. Он также выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также призвал привлечь к ответственности российских военных преступников.

Напомним, Чернигов был атакован баллистическими ракетами "Искандер М", которые были выпущены из Курской области.

Как сообщал "Телеграф" ранее, российские оккупанты в ночь на 1 января устроили обстрел Киева и уничтожили дом известного нейробиолога Игоря Зимы. Он погиб вместе со своей супругой.