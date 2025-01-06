Россияне ударили по маршрутке в Херсоне: без жертв не обошлось (видео)

Обстрелы Херсона происходят почти каждый день

Россияне нанесли удар дроном по гражданскому автобусу в Херсоне. Погиб 50-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в своем telegram-канале. По его словам, атака оккупантов произошла где-то в 17:00.

"Около 17:00 россияне атаковали с БПЛА маршрутное такси в Шуменском микрорайоне Херсона", — сообщил он.

По предварительной информации, вследствие удара дрона один человек погиб, а еще девять получили ранения.

Позже он уточнил, что погиб 50-летний мужчина, а пострадали пять женщин в возрасте 47, 55, 58, 51 и 30 лет, а также мужчина в возрасте 21 года.

Как известно, Херсон находится практически на линии фронта, что позволяет оккупантам обстреливать его не только ударными беспилотниками и баллистическими ракетами, но и FPV-дронами, ствольной артиллерией и РСЗО. Из-за этого сообщения о прилетах в городской черте появляются едва ли не каждый день.

Например, 5 января около 9:30 российские войска атаковали с беспилотника Днепровский район Херсона. В обед в этом же районе оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на гражданского.

В течение дня в ОВА сообщали по меньшей мере о 13 пострадавших. Днем ранее из-за российской агрессии получили ранения 9 человек.

Как сообщал "Телеграф" ранее, российские оккупанты в ночь на 1 января устроили обстрел Киева и уничтожили дом известного нейробиолога Игоря Зимы. Он погиб вместе со своей супругой.