Росія вдарила по Запоріжжю: кількість жертв та постраждалих різко зросла (оновлено)

Жертв може бути більше

У середу, 8 січня, російські війська атакували Запоріжжя. В результаті удару є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив у Telegram начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також у мережі з'явилися відео наслідки удару. На кадрах видно, як горить легкова машина і поруч стоїть трамвай.

UPD: Кількість жертв від ворожого обстрілу Запоріжжя зросла до 13 загиблих, 18 людей поранено – голова ОВА Федоров. Всіх поранених доставляють до медзакладів. Щонайменше четверо з них – у важкому стані.

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Федоров також повідомив, що росіяни атакували промислову інфраструктуру у Запоріжжі.

Водночас, Командування Повітряних сил Збройних сил України попередили про загрозу запусків контрольованих авіаційних бомб у бік Запоріжжя. Також військові попередили про активність російської тактичної авіації на південному напрямку.

У низці регіонів України оголошено повітряну тривогу. Це стосується Сумської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Херсонської, Кіровоградської областей та Криму.

Мешканці Запоріжжя також повідомили про два повторні вибухи у місті. Про це написав голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, 6 січня росіяни завдали удару дроном по цивільному автобусу в Херсоні. Тоді загинув 50-річний чоловік.