Чернігівщина уже два дні потерпає від російських атак: спалахнули пожежі, є поранені (фото)

Унаслідок обстрілу є постраждалі

Російська армія обстріляла місто Семенівка на Чернігівщині. У результаті атак спалахнули житлові будинки та є поранені серед мирних жителів.

Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Чаус.

За його інформацією, артилерійські обстріли розпочалися 6 січня ввечері. Внаслідок влучань загорілися житлові будинки місцевих мешканців.

Вранці 7 січня російські війська знову почали обстріл міста. Внаслідок атаки поранення отримали троє місцевих жителів: двоє чоловіків 45 та 65 років, а також 68-річна жінка. Двох постраждалих довелося госпіталізувати.

Під час обстрілу було пошкоджено цивільну інфраструктуру міста, зокрема місцеве підприємство. Також зафіксовано пошкодження житлових будинків.

За словами очільника області, російська армія продовжує завдавати ударів по цивільних об'єктах на території Чернігівщини. Такі дії є проявом тероризму з боку Російської Федерації.

Нагадаємо, що Семенівка – місто на півночі Чернігівської області, розташоване за 45 кілометрів від кордону з Росією. Через близькість до кордону населений пункт регулярно потрапляє під обстріли російської артилерії.

Також раніше "Телеграф" писав, що росіяни вдарили по маршрутці в Херсоні. Без жертв не обійшлося.