Черниговщина уже два дня страдает от российских атак: вспыхнули пожары, есть раненые (фото)

В результате обстрела есть пострадавшие

Российская армия обстреляла город Семеновка Черниговской области. В результате атак вспыхнули жилые дома и есть раненые среди мирных жителей.

Об этом сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

По его информации, артиллерийские обстрелы начались 6 января вечером. В результате попаданий загорелись жилые дома местных жителей.

Утром 7 января российские войска снова начали обстрел города. В результате атаки ранения получили трое местных жителей: двое мужчин 45 и 65 лет, а также 68-летняя женщина.

При обстреле была повреждена гражданская инфраструктура города, в том числе местное предприятие. Также зафиксированы повреждения жилых домов.

По словам главы области, российская армия продолжает наносить удары по гражданским объектам на территории Черниговщины. Такие деяния являются проявлением терроризма со стороны русской Федерации.

Напомним, что Семеновка – город на севере Черниговской области, расположенный в 45 километрах от границы с Россией. Из-за близости к границе населенный пункт регулярно попадает под обстрелы русской артиллерии.

Также ранее "Телеграф" писал, что россияне ударили по маршрутке в Херсоне. Без жертв не обошлось.