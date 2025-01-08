Росіяни вдарили КАБами по Дніпропетровській області: що відомо

Про руйнування не повідомлялося

Під час обстрілів України в ніч на 8 січня росіяни скинули кориговані авіабомби (КАБ) на Дніпропетровську область. Йдеться про райони біля адмінкордону Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил. За даними місцевих каналів, вона полетіла кудись у район між Петропавлівкою, Шахтарським (колишній Першотравенськ) та Межовою.

Тобто йдеться безпосередньо про район, що знаходиться неподалік місць, де йдуть бої.

У місцевому моніторинговому каналі "Дніпро Alerts" пояснили, що російські бомби можуть діставати до деяких районів області, але для обласного центру та інших великих міст поки що загрози немає. Крім того, там зазначили, що жителі цих районів і так уже знають, що вони перебувають у зоні ураження КАБ.

Також у повідомленнях зазначено, що це не перший випадок застосування цього озброєння на території області.

Як повідомлялося раніше, 7 січня російська армія обстріляла місто Семенівка Чернігівської області. Внаслідок атак спалахнули житлові будинки і є поранені серед мирних жителів.