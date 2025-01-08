Россияне ударили КАБами по Днепропетровской области: что известно
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О разрушениях не сообщалось
Во время обстрелов Украины в ночь на 8 января россияне скинули корректируемые авиабомбы (КАБ) на Днепропетровскую область. Речь идет о районах возле админграницы Донецкой области.
Об этом проинформировала пресс-служба Воздушных сил. Согласно данным местных каналов, она полетела куда-то в район между Петропавловкой, Шахтерским (бывший Першотравенск) и Межовой.
То есть речь идет непосредственно о районе, находящемся неподалеку от мест, где идут бои.
В местном мониторинговом канале "Дніпро Alerts" объяснили, что российские бомбы могут доставать до некоторых районов области, но для областного центра и других крупных городов пока угрозы нет. Кроме того, там отметили, что жители этих районов и так уже знают о том, что они находятся в зоне поражения КАБ.
Также в сообщениях указано, что это не первый случай применения этого типа вооружения на территории области.
Как сообщалось ранее, днем 7 января российская армия обстреляла город Семеновка Черниговской области. В результате атак вспыхнули жилые дома и есть раненые среди мирных жителей.