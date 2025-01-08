Россия ударила по Запорожью: количество жертв и пострадавших резко выросло (обновлено)
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Жертв может быть больше
В среду, 8 января, российские войска атаковали Запорожье. В результате удара есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщил в Telegram начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Также в сети появились видео последствий удара. На кадрах видно, как горит легковая машина и рядом стоит трамвай.
UPD: Число жертв от вражеского обстрела Запорожья возросло до 13 погибших, 18 человек ранены – председатель ОВА Федоров. Всех раненых доставляют в медучреждения. По меньшей мере, четверо из них – в тяжелом состоянии.
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Федоров также сообщил, что россияне атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье.
В то же время Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупредили об угрозе запусков контролируемых авиационных бомб в сторону Запорожья. Также военные предупредили об активности российской тактической авиации на южном направлении.
В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. Это касается Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской, Кировоградской областей и Крыма.
Жители Запорожья также сообщили о двух повторных взрывах в городе. Об этом написал и глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Как сообщал "Телеграф" ранее, 6 января россияне нанесли удар дроном по гражданскому автобусу в Херсоне. Тогда погиб 50-летний мужчина.