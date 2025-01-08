Повсюду осколки, пылает здание и машины. Как выглядит место удара РФ в Запорожье (видео)

В Запорожье продолжаются спасательные работы

В среду, 8 января, российская армия ударила по Запорожью, есть погибшие и пострадавшие. В настоящее время число погибших составляет 13 человек.

Об этом сообщил в Telegram начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Чиновник также опубликовал видео последствий удара по городу.

На кадрах видно, что горит многоэтажное здание, также от удара пострадал транспорт. Осколками посекло автомобили и людей.

Внимание, кадры 18+!!!

В комментарии "Суспільному" Федоров заявил, что в больницы Запорожья доставили 30 человек — все они пострадали от атаки российских оккупационных войск. На месте удара работают 7 медицинских бригад, полицейские и сотрудники ГСЧС.

На российский террор отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский.

"Нет ничего более жестокого, чем авиабомбы по городу, осознавая, что пострадают обычные гражданские люди. Требуется давление на Россию за террор. Необходимо поддерживать защиту жизней в Украине", — написал глава государства в социальных сетях.

Внимание, видео 18+!!!

Как сообщал "Телеграф" ранее, 6 января россияне нанесли удар дроном по гражданскому автобусу в Херсоне. Тогда погиб 50-летний мужчина.