Росіяни рано вранці обстріляли Запоріжжя балістикою: били по цивільній інфраструктурі (оновлено)

Після дронової атаки на Запоріжжя ворог вгатив по обласному центру балістичними ракетами

Російські окупанти вранці 23 січня завдали по Запоріжжю ударів балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23. Пуски попередньо відбулися з території Воронезької області, мішенню ворога вчергове стала цивільна інфраструктура.

Про це повідомив власний кореспондент "Телеграфу", також написав керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Інформацію також підтвердила секретар міської Ради Регіна Харченко.

"Ворог знову бʼє по місту. Мінімум 4 вибухи пролунало у Запоріжжі. Попередньо, є постраждалі", – повідомив Федоров.

Окупанти зробили два пуски по дві ракети з-під Воронежа. Поки що невідомі результати прильотів, скоріше за все, мішенню окупантів вчергове стала цивільна інфраструктура. Щонайменше чотири вибухи чули місцеві мешканці.

Оновлено. Внаслідок удару є 10 постраждалих, серед них четверо співробітників ДСНС. Під завалами можуть перебувати люди. Також відомо про руйнування та пошкодження кількох житлових будинків від удару окупантів.

Зазначимо, що ввечері 22 січня російські окупанти влаштували масований дроновий наліт на Запоріжжя. Внаслідок атаки більшість безпілотників було знищено, проте п'ять БПЛА влучили в об'єкт інфраструктури.

Як повідомлялося раніше, увечері 21 січня росіяни завдали удару безпілотниками по Миколаєву. А в ніч на суботу, 18 січня, росіяни атакували Україну безпілотниками, а рано вранці — балістикою. Декілька вибухів пролунали у Києві, також два вибухи чули у Запоріжжі, голосно було на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожого обстрілу в Києві загинуло четверо людей, а в Запоріжжі поранено 10 людей.