Россияне ранним утром обстреляли Запорожье баллистикой: били по гражданской инфраструктуре (обновлено)

После дроновой атаки на Запорожье враг ударил по областному центру баллистическими ракетами

Российские оккупанты утром 23 января нанесли по Запорожью удары баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23. Пуски предварительно произошли с территории Воронежской области, мишенью врага в очередной раз стала гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил собственный корреспондент "Телеграфа", также написал руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Информацию также подтвердила секретарь городского совета Регина Харченко.

"Враг снова бьет по городу. Минимум 4 взрыва раздалось в Запорожье. Предварительно, есть пострадавшие", – сообщил Федоров.

Оккупанты совершили два пуска по две ракеты из-под Воронежа. Пока неизвестны результаты прилетов, скорее всего, мишенью оккупантов в очередной раз стала гражданская инфраструктура. По меньшей мере, четыре взрыва слышали местные жители.

Обновлено. В результате удара 10 пострадавших, среди них четверо сотрудников ГСЧС. Под завалами могут находиться люди. Также известно о разрушении и повреждении нескольких жилых домов от удара оккупантов.

Отметим, что вечером 22 января российские оккупанты устроили массированный дроновый налет на Запорожье. В результате атаки большинство беспилотников было уничтожено, однако пять БПЛА попали в объект инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, вечером 21 января россияне нанесли удар беспилотниками по Николаеву. А в ночь на субботу, 18 января, россияне атаковали Украину беспилотниками, а рано утром баллистикой. Несколько взрывов прогремели в Киеве, также два взрыва слышали в Запорожье, громко было на Днепропетровщине. В результате вражеского обстрела в Киеве погибли четыре человека, а в Запорожье ранены 10 человек.