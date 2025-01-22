Прилетело пять дронов: в Запорожье прогремели взрывы (видео)

В одном из районов вспыхнул пожар

В Запорожье прогремело несколько взрывов. После этого в одном из районов город начался пожар.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в своем telegram-канале. По его словам, о пострадавших пока ничего неизвестно.

"В результате атаки россиян в одном из районов Запорожья произошел пожар. Предварительно, без пострадавших", — написал он.

Позже Федоров отметил, что россияне предварительно нанесли пять ударов по городу с использованием дронов типа "Шахед". Местных жителей призывают находиться в безопасных местах до отбоя. На месте уже работают все профильные службы.

В местных telegram-каналах также появилось видео, на котором слышен пролет беспилотника и взрыв.

Как сообщалось ранее, вечером 21 января россияне нанесли удар беспилотниками по Николаеву. А в ночь на субботу, 18 января, россияне атаковали Украину беспилотниками, а ранним утром — баллистикой. Несколько взрывов прогремели в Киеве, также два взрыва слышали в Запорожье, громко было на Днепропетровщине. В результате вражеского обстрела в Киеве погибли четыре человека, а в Запорожье ранены 10 человек.