Загроза ракетної атаки: росіяни підняли в небо бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС

Не виключається спроба окупантів вранці вдарити як мінімум крилатими ракетами по Україні

Російські окупанти планують чергову ракетну атаку по Україні. З авіабази "Оленья" в Мурманській області РФ злетіла група ракетоносців Ту-95МС. Попередньо, в групі від 3 до 6 бомбардувальників ворога, які є носіями крилатих ракет Х-101/555.

Про це повідомляють українські моніторингові канали. Не виключається спроба окупантів вранці вдарити як мінімум крилатими ракетами по Україні.

За даними моніторингу, в районі першого пускового рубежу біля Енгельсу ворог буде приблизно о 04:30 — 05:20. Якщо пуски будуть звідти, ракети можна очікувати в небі України близько 05:20 — 06:00. На другому пусковому рубежі в районі Каспійського моря ворог буде приблизно о 05:30 — 06:30, у випадку пусків ракети у повітряному просторі будуть близько 06:30 — 07:30.

Нагадаємо, що минулого разу російські окупанти вирішили "привітати" українців з Різдвом Христовим масованим ракетним ударом. Вночі з 24 на 25 грудня ворог підняв стратегічні літаки з авіабаз "Оленья" та "Енгельс-2" – загалом у повітрі перебувало щонайменше сім Ту-95МС, які запустили крилаті ракети Х-101. Також ворог обстрілював Україну крилатими ракетами "Калібр", балістичними KN-23 та іншим літаючим мотлохом.

До цього масована ракетна атака ворога сталася у п'ятницю, 13 грудня. Тоді російські бомбардувальники Ту-95МС, які вилетіли вночі з "Оленьї", в районі міста Енгельс запустили крилаті ракети Х-101. В небі, за даними моніторингу, перебувало до восьми Ту-95. Також з російських винищувачів МіГ-31К були запущені ракети "Кинджал".