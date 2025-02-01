Россияне массированно атаковали несколько областей Украины баллистикой и крылатыми ракетами: что известно

Под атакой находились по меньшей мере четыре региона Украины

Российские оккупанты в ночь на 1 февраля на фоне масштабного налета ударных беспилотников атаковали несколько украинских областей крылатыми и баллистическими ракетами. В частности, под ударом находились Полтавская, Харьковская, Днепропетровская области, а также Одесса второй раз за последние часы.

Об этом пишут мониторинговые и официальные каналы. Отмечается, что враг использовал для ударов баллистику, запускаемую из районов временно контролируемого РФ Белгорода, Воронежа и временно оккупированного Крыма.

В частности, тремя крылатыми ракетами неустановленного типа и двумя баллистическими ракетами "Искандер" оккупанты обстреляли Миргородский и Лубенский районы Полтавской области. Чугуевский район Харьковской области был атакован двумя баллистическими ракетами неустановленного типа. Павлоградский район на Днепропетровщине оккупанты атаковали двумя крылатыми ракетами Р-500 (крылатые ракеты, разработанные для запуска с пусковой установки для "Искандера").

Кроме того, под атакой снова находилась Одесса. Это была уже вторая атака через несколько часов, поскольку до этого город был обстрелян баллистическими ракетами вечером 31 января. Воздушные силы сообщали о ракетной опасности для Одесской области, а в Николаевской области было зафиксировано несколько управляемых крылатых ракет врага, которые двигались в сторону Одесской области. После чего в городе были слышны взрывы, предварительно вражеские цели обезвредила противовоздушная оборона.

Напомним, что в пятницу вечером, 31 января, россияне обстреляли исторический центр Одессы баллистикой. Мощные взрывы прогремели неподалеку от известной гостиницы "Бристоль". Предварительно, российские оккупанты запустили по гражданскому населению три ракеты "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма, одна из ракет была кассетной.

После того, как стало известно, что удар пришелся по гражданским, российская пропаганда активно начала заявлять, что ракетный удар произошел, поскольку россиянам стало известно о пребывании в "Бристоле" руководителя ГУР МО Буданова. Но на самом деле в эпицентре удара на тот момент находились норвежские дипломатические представители.