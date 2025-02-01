Россияне заявили об атаке на Буданова в Одессе: был ли он там на самом деле

Несмотря на все заявления российской пропаганды, Буданова в городе и в помине не было

Российская пропаганда начала заявлять, что целью российского ракетного удара по центру Одессы вечером 31 января якобы был руководитель Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Российскую ложь уже опровергли как непосредственно в ГУР МО, так и в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

В частности, об этом написал руководитель ЦПИ Андрей Коваленко. Он призвал прекратить распространять фейки, продуцируемые российской пропагандой.

"С начальником ГУР МО Кириллом Будановым все хорошо. Не распространяйте фейки россиян", – коротко сообщил он.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов дал более развернутый комментарий. Он отметил, что Буданова не было ни в гостинице "Бристоль", ни в других исторических зданиях, попавших под атаку оккупантов.

"Нет, конечно Кирилла Буданова не было в Одесской гостинице "Бристоль", как лжет рашистская пропаганда. Не было начальника ГУР и в других исторических сооружениях в центре города, в центре, который должен быть под защитой ЮНЕСКО. Военные преступления, геноцидная война, варварство .... русня продолжает убеждать украинцев, что все русское — зло, должны убедить также и мир", — написал Юсов.

Напомним, что в пятницу вечером, 31 января, россияне обстреляли исторический центр Одессы баллистикой. Мощные взрывы прогремели неподалеку от известной гостиницы "Бристоль". Предварительно, российские оккупанты запустили по гражданскому населению три ракеты "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма, одна из ракет была кассетной.

После того, как стало известно, что удар пришелся по гражданским, российская пропаганда активно начала заявлять, что ракетный удар произошел, поскольку россиянам стало известно о пребывании в "Бристоле" руководителя ГУР МО Буданова. Но на самом деле в эпицентре удара на тот момент находились норвежские дипломатические представители.