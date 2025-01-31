На Одесчине есть проблемы со светом, повреждена больница: последствия российской атаки (фото)

Ранен врач, который во время атаки делал операцию

Россияне третий день подряд атакуют Одесскую область беспилотниками. В ночь на пятницу, 31 января, они ударили по городу Черноморск.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Российские дроны повредили городскую больницу, частный жилой дом, админздание, зерновой склад и грузовые автомобили.

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Из-за российской атаки пострадали четыре человека, один из них — врач, который во время вражеских ударов проводил операцию. Все раненые находятся в состоянии средней степени тяжести. Двое пострадавших госпитализированы, другие лечатся амбулаторно.

"Также из-за вражеского удара есть проблемы с подачей электроэнергии для части Черноморска и пригорода. Специалисты ДТЭК уже работают над восстановлением света в домах", — добавил Кипер.

Над ликвидацией последствий атаки работают все необходимые службы. Последствия очередного преступления России против гражданского населения Одесской области документируют правоохранители.

Как сообщал "Телеграф", 29 января из-за российской атаки в городе Килия Одесской области произошел пожар. Враг ударил по городу беспилотниками.