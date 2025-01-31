Во время ночной тревоги в Киеве поврежден дом. Что на самом деле произошло (обновлено)

Враг атакует мирные города

В ночь на пятницу, 31 января, российская армия атаковала беспилотниками Киев. В одном из районов столицы во время тревоги было повреждено стекло в балконе, сначала сообщалось, что к этому привели обломки дрона, однако эти данные не подтвердились.

"На Оболони, по предварительным данным, в результате падения обломков БпЛА, разбиты стекла и поврежден балкон в одной из квартир в многоэтажке", — сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Обновление Начальник КМВА Тимур Ткаченко сообщил, что информация о падении обломков российского беспилотника в Оболонском районе Киева не подтвердилась. По данным ситуационного центра, стеклопакет балкона был поврежден из-за короткого замыкания в кондиционере. Оно привело к повреждению трубопровода с фреоном, соединяющим внешние и внутренние блоки.

"Событие не связано с вражеской атакой. Без пострадавших", — добавили в КМВА.

Обратите внимание: Война — день 1073: несмотря на проблемы в Великой Новоселке, россияне давят возле Покровска

По предварительным данным, пострадавших нет. Глава Киева добавил, что на место уже прибыли спасатели и медики.

Напомним, в ночь на 30 января россияне ударными беспилотниками попали в жилую многоэтажку в Сумах. По состоянию на вечер 30 января погибли 9 человек. А также 13 человек получили травмы разной степени тяжести, из них – 1 ребенок.

Как сообщал "Телеграф", очень неспокойная ночь на 31 января выдалась и для жителей страны-агрессора. Нижегородская и Ростовская области России оказались под атакой беспилотников, в обоих регионах расположены важные объекты российской нефтяной промышленности. НПЗ в нижегородском городе Кстово недавно уже находился под атакой.