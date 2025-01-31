Беспокойная ночь в России: беспилотники атаковали два региона с нефтяными заводами (видео)

Местные жители в Ростовской и Нижегородской областях пишут, что было слышно много взрывов

В России ночь с 30 на 31 января снова показалась очень беспокойной по меньшей мере для двух регионов. Нижегородская и Ростовская область оказались под атакой беспилотников, в обоих регионах расположены важнейшие объекты российской нефтяной промышленности. НПЗ в нижегородском городе Кстово недавно уже находился под атакой.

Об этом пишут российские каналы и СМИ. Местные власти традиционно уже заявили, что беспилотники были уничтожены силами противовоздушной обороны.

"С 19.50 до 22.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 17 украинских беспилотных летательных аппаратов. Одиннадцать БПЛА сбиты над территорией Курской области и по два БПЛА — над территориями Белгородской, Воронежской областей и Республики Крым", — говорится в заявлении органов.

Но местные жители в Ростовской и Нижегородской областях пишут, что было слышно множество взрывов. По их данным, БПЛА прорвались сквозь Ростов и улетели в сторону нефтепромышленных предприятий региона. Также жители Ростова жалуются, что беспилотники "нагло" летают над центром Ростова, а российская противовоздушная оборона ничего не способна поделать. Также каналы публикуют видео пролетов БПЛА и взрывов.

Напомним, что 26 января при атаке по российскому городу Рязань подразделения Сил беспилотных систем и Главного управления разведки МО повторно поразили объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании". Она задействована в обеспечении российской оккупационной армии.

Ранее Телеграф писал о том, что Рязань ночью с 23 на 24 января находилась под масштабной атакой беспилотников. Предварительно, несмотря на заявления российских властей о "всем было сбито", есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу.

Удары по НПЗ наносят врагу большой ущерб из-за того, что каждый из них производит 15-20% нефтепродуктов от общего объема. Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий в разговоре с "Телеграфом". Таким образом, санкции "от Буданова" оказались гораздо эффективнее санкций "от Байдена".