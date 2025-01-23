Рязань, не спать: россияне жалуются на взрывы и удары беспилотников по нефтебазе (видео)

Российские каналы публикуют видеозаписи пролетов БПЛА, работы противовоздушной обороны и взрывов

В России город Рязань ночью с 23 на 24 января находился под масштабной атакой беспилотников. Предварительно, несмотря на заявления российских властей про "все было сбито", есть попадания в нефтеперерабатывающий завод, а российская противовоздушная оборона ударила по жилым домам в городе и уничтожила по меньшей мере один из них.

Об этом сообщили российские каналы. Губернатор Рязанской области Павел Малков традиционно соврал, что, мол все "уничтожено", пострадавших россиян в городе нет.

"Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области уничтожены беспилотные летательные аппараты. По предварительной информации пострадавших нет, оцениваются материальные убытки", — заявил он.

Между тем, российские каналы публикуют видеозаписи пролетов БПЛА, работы противовоздушной обороны и взрывов на нефтеперерабатывающем заводе в городе. Также российская ПВО удачно отработала непосредственно по Рязани: на видео по меньшей мере один частный дом пылает после прилета туда ракеты от ЗРГК "Панцирь-С1", которые обычно пытаются сбивать украинские БПЛА в воздухе.

Ранее "Телеграф" писал, что сразу два российских региона ночью с 17 на 18 января попали под атаку "неизвестных беспилотников ". Взрывы и пожары фиксировались в Калужской и Тульской областях России, российские власти в очередной раз заявили, что "все было сбито" и обвинило во взрывах "обломки БПЛА".

В России ночью 20 января прогремела серия взрывов в Рязани и Казани. Также о взрывах сообщалось в Казанской и Рязанской областях: под ударом беспилотников оказались не только предприятия оборонной промышленности россиян, но и два важных аэродрома.

Напомним, в ночь на 14 января ВСУ нанесли массовый удар по российским военным объектам, расположенным в глубине РФ. Под удар попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и Татарстане.