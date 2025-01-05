Ростовскую область РФ ночью атаковали беспилотники: досталось аэродрому "Миллерово" (видео)

Российские власти традиционно лгут о "все сбито"

Ростовская область РФ ночью на 5 января подверглась масштабной атаке ударных беспилотников. Особое внимание БПЛА уделили районам Таганрога, откуда российские оккупанты любят пускать по Украине баллистические ракеты, Тарасовки и аэродрома Миллерово, где базируется российская авиация.

Об атаке дронов сообщили российские СМИ и каналы. Так называемый губернатор Ростовщины Юрий Слюсарь уже подтвердил атаку, заявил о работе российской ПВО и публично соврал, что якобы все беспилотники "были сбиты".

"На севере Ростовской области силы и средства ПВО отражают воздушную атаку врага. Уничтожены БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах. По оперативным данным, пострадавших нет. Военные продолжают отбивать воздушную атаку", — заявил он.

Ложь российского чиновника традиционно разоблачили каналы, которые распространили видео взрывов в регионе. Местные жители жалуются на многочисленные взрывы, заявляя, что не менее 13 беспилотников якобы были сбиты. Однако они подтверждают, что есть попадания по аэродрому Миллерово.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно в Севастополе прогремели мощные взрывы. Тогда россияне заявили об атаке морских дронов и БПЛА. Как позже оказалось, во время этой атаки морские ракетные дроны "Магура" в Черном море уничтожили два вертолета Ми-8 российских оккупантов, а третий серьезно повредили.