Ростовську область РФ вночі атакували безпілотники: дісталося аеродрому "Міллерово" (відео)

Російська влада традиційно бреше про "все збито"

Ростовська область РФ вночі на 5 січня зазнала масштабної атаки ударних безпілотників. Особливу увагу БПЛА приділили районам Таганрогу, звідки російські окупанти люблять пускати по Україні балістичні ракети, Тарасівки та аеродрому Міллерово, де базується російська авіація.

Про атаку дронів повідомили російські ЗМІ та канали. Так званий губернатор Ростовщини Юрій Слюсар вже підтвердив атаку, заявив про роботу російської ППО та прилюдно збрехав, що нібито усі безпілотники "було збито".

"На півночі Ростовської області сили та засоби ППО відбивають повітряну атаку ворога. Знищено БПЛА в Міллерівському та Тарасівському районах. За оперативними даними, постраждалих немає. Військові продовжують відбивати повітряну атаку", – заявив він.

Брехню російського чиновника традиційно викрили канали, які поширили відео вибухів у регіоні. Місцеві мешканці скаржаться на численні вибухи, заявляючи, що не менше 13 безпілотників нібито було збито. Проте вони підтверджують, що є влучання по аеродрому Міллерово.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно у Севастополі прогриміли потужні вибухи. Тоді росіяни заявили про атаку морських дронів та БПЛА. Як пізніше виявилося, під час цієї атаки морські ракетні дрони "Маґура" у Чорному морі знищили два гелікоптери Мі-8 російських окупантів, а третій серйозно пошкодили.