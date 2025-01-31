Неспокійна ніч в Росії: безпілотники атакували два регіони з нафтовими заводами (відео)

Місцеві мешканці у Ростовській та Нижегородській областях пишуть, що було чутно дуже багато вибухів

В Росії ніч з 30 на 31 січня знову видалася дуже неспокійною щонайменше для двох регіонів. Нижегородська та Ростовська область опинилися під атакою безпілотників, в обох регіонах розташовані важливі об'єкти російської нафтової промисловості. НПЗ у нижегородському місті Кстово нещодавно вже перебував під атакою.

Про це пишуть російські канали та ЗМІ. Місцева влада традиційно вже заявила, що безпілотники було знищено силами протиповітряної оборони.

"З 19.50 до 22.00 мск черговими засобами ППО знищено 17 українських безпілотних літальних апаратів. Одинадцять БПЛА збиті над територією Курської області та по два БПЛА – над територіями Білгородської, Воронезької областей та Республіки Крим", – сказано у заяві органів влади.

Але місцеві мешканці у Ростовській та Нижегородській областях пишуть, що було чутно дуже багато вибухів. За їхніми даними, БПЛА прорвалися крізь Ростов та полетіли у бік нафтопромислових підприємств регіону. Також мешканці Ростова скаржаться, що безпілотники "нагло" літають над центром Ростова, а російська протиповітряна оборона нічого не здатна зробити. Також канали публікують відео прольотів БПЛА та вибухів.

Нагадаємо, що 26 січня під час атаки по російському місту Рязань підрозділи Сил безпілотних систем та Головного управління розвідки МО повторно вразили об’єкти "Рязанської нафтопереробної компанії". Вона задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Рязань вночі з 23 на 24 січня перебувала під масштабною атакою безпілотників. Попередньо, незважаючи на заяви російської влади про "все було збито", є влучання по нафтопереробному заводу.

Удари по НПЗ завдають ворогові великої шкоди через те, що кожен з них виробляє 15-20% нафтопродуктів від загального обсягу. Про це розповів ветеран російсько-української війни Євген Дикий у розмові із "Телеграфом". Таким чином, санкції "від Буданова" виявилися набагато ефективнішими, аніж санкції "від Байдена".