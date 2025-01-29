Україна вводить власні санкції проти нафти з Росії: після нальоту дронів палає черговий НПЗ (відео)

Росіяни скаржаться на атаку та заявляють, що українці нібито воюють "не за правилами"

В Росії невідомі ударні безпілотники уразили черговий нафтопереробний завод. На цей раз під удар потрапив НПЗ "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез", розташований у місті Кстово Нижегородської області, який вже перебував під атакою майже рік тому.

Про це повідомили російські ЗМІ та канали. У мережі з'явилися численні відео, на яких можна побачити масштабну пожежу на НПЗ, місцева влада не коментувала атаку безпілотників.

Натомість у коментарях російських новинних каналів величезна кількість дописів, де росіяни ниють та скаржаться на нову українську атаку. Зокрема коментатори пов'язують удари по НПЗ з новим президентом США Дональдом Трампом, а також традиційно жаліються, що українці, мовляв, "воюють не за правилами".

Нагадаємо, що 26 січня під час атаки по російському місту Рязань підрозділи Сил безпілотних систем та Головного управління розвідки МО повторно вразили об’єкти "Рязанської нафтопереробної компанії". Вона задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Рязань вночі з 23 на 24 січня перебувала під масштабною атакою безпілотників. Попередньо, незважаючи на заяви російської влади про "все було збито", є влучання по нафтопереробному заводу.

Удари по НПЗ завдають ворогові великої шкоди через те, що кожен з них виробляє 15-20% нафтопродуктів від загального обсягу. Про це розповів ветеран російсько-української війни Євген Дикий у розмові із "Телеграфом". Таким чином, санкції "від Буданова" виявилися набагато ефективнішими, аніж санкції "від Байдена".