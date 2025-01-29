Украина вводит собственные санкции против нефти из России: после налета дронов горит очередной НПЗ (видео)

Россияне жалуются на атаку и заявляют, что украинцы вроде бы воюют "не по правилам"

В России неизвестные ударные беспилотники поразили очередной нефтеперерабатывающий завод. В этот раз под удар попал НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", расположенный в городе Кстово Нижегородской области, который уже находился под атакой почти год назад.

Об этом сообщили российские СМИ и каналы. В сети появились многочисленные видео, на которых можно увидеть масштабный пожар на НПЗ, местные власти не комментировали атаку беспилотников.

В комментариях же российских новостных каналов огромное количество постов, где россияне ноют и жалуются на новую украинскую атаку. В частности, комментаторы связывают удары по НПЗ с новым президентом США Дональдом Трампом, а также традиционно жалуются, что украинцы, мол, "воюют не по правилам".

Напомним, что 26 января при атаке по российскому городу Рязань подразделения Сил беспилотных систем и Главного управления разведки МО повторно поразили объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании". Она задействована в обеспечении российской оккупационной армии.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Рязань ночью с 23 на 24 января находилась под масштабной атакой беспилотников. Предварительно, несмотря на заявления российских властей про "все было сбито", есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу.

Удары по НПЗ наносят врагу большой ущерб из-за того, что каждый из них производит 15-20% нефтепродуктов от общего объема. Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий в разговоре с "Телеграфом". Таким образом, санкции "от Буданова" оказались гораздо эффективнее санкций "от Байдена".