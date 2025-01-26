У російській Рязані повторно вдарили по НПЗ: у Генштабі розкрили деталі (відео)

Рязанський нафтопереробний завод входить до четвірки найбільших НПЗ у Росії

Під час атаки по російському місту Рязань підрозділи Сил безпілотних систем та Головного управління розвідки МО повторно вразили об’єкти "Рязанської нафтопереробної компанії". Вона задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії.

Цю інформацію підтвердили у Telegram-каналі Генерального штабу ЗСУ. Зазначається, що Рязанський нафтопереробний завод входить до четвірки найбільших НПЗ у Росії.

Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1.

"Крім того, нещодавно ракетні війська вразили передовий пункт управління (оперативна група Тихоокеанського флоту) в районі населеного пункту Корнєво Курської області Росії", — йдеться у повідомленні.

У ГШ додали, що результати та масштаби пошкоджень уточнюються.

Бойова робота щодо пунктів управління ворога та важливих об’єктів, задіяних у забезпеченні армії російських агресорів, триватиме.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Рязань вночі з 23 на 24 січня перебувала під масштабною атакою безпілотників. Попередньо, незважаючи на заяви російської влади про "все було збито", є потрапляння до нафтопереробного заводу.