Казань та Рязань: росіяни скаржаться на вибухи на заводах та аеродромах (відео)
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Окрім промислових підприємств, під атаку потрапили два важливі російські аеродроми
У Росії вночі 20 січня пролунала серія вибухів у Рязані та Казані. Також про вибухи повідомлялося в Казанській та Рязанській областях: під ударом безпілотників опинилися не тільки підприємства оборонної промисловості росіян, але й два важливих аеродроми.
Про атаку БПЛА повідомили російські канали та ЗМІ. Зокрема відомо, що у Рязанській області було чутно гучні вибухи біля населених пунктів Мушковатове та Секіотово; російська влада заявила про роботу ППО.
В Казані також було чутно масштабні вибухи в Авіабудівному районі міста, де знаходяться потужності заводів з виробництва авіації та гелікоптерів. Місцева влада також заявила про роботу ППО та поспішила запевнити, що усі безпілотники нібито було збито.
Окрім промислових підприємств, під атаку потрапили два важливі російські аеродроми. У Рязанській області вибухи пролунали в районі аеродрому "Дягілєво", де росіяни тримають частину своїх літаків-ракетоносців Ту-22М3. У Казані під атаку потрапив аеродром "Борисоглєбське", який вважається не тільки військовою базою, але й випробувальним майданчиком для російської авіації. На аеродромі було зафіксовано пожежі після низки вибухів.
Нагадаємо, в ніч на 14 січня ЗСУ завдали масового удару по російським військовим об’єктам, розташованим у глибині РФ. Під удар потрапили цілі у Брянській, Саратовській, Тульській областях та Татарстані.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що пізно ввечері 13 січня в низці областей Росії пролунали сильні вибухи. Вони також були зафіксовані у тимчасово окупованому Криму. Гучно було у Брянській, Калузької, Курській, Орловській областях.