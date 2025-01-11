Вибухи та пожежі: Новоросійськ та окупований Крим перебувають під атакою ударних безпілотників (відео)

У Росії окрім Новоросійська під атакою перебували Таганрог, Курськ, Анапа, Бєлгород, Краснодар, Воронєж, Анапа, Слов’янськ на Кубані та низка інших міст

В Росії заявили про наймасштабнішу за останній час атаку ударних безпілотників. Під ударами перебувають тимчасово окуповані території Запорізької та Донецької областей, окупований Крим, а також безпосередньо російські регіони та міста – Краснодарський край, знову Ростовська область, а також Воронезька, Курська та Бєлгородська області.

Про це повідомили російські ЗМІ, а також українські та російські моніторингові канали. Повідомляється, що у Новоросійську було чутно десятки вибухів, місцеві мешканці повідомили про щонайменше сім прильотів по порту.

Тимчасово окуповані Мелітополь та Бердянськ також чули вибухи – в останньому безпілотники вразили нафтові цистерни з паливом для російських окупантів. Гучно було і в окупованому Маріуполі. У тимчасово окупованому Криму вибухи було чутно у Керчі, Джанкої та Феодосії – там знаходяться важливі російські військові об'єкти.

У Росії окрім Новоросійська під атакою перебували Таганрог, Курськ, Анапа, Бєлгород, Краснодар, Воронєж, Анапа, Слов’янськ на Кубані та низка інших міст. Росіяни традиційно пишуть, що нібито "усе збито", але визнають, що це одна з наймасштабніших атак безпілотників, особливо за останній час.

Також раніше "Телеграф" писав, що у ніч на 5 січня у низці областей Росії працювали сили та засоби протиповітряної оборони. Їх атакували невідомі безпілотні літальні апарати.

До цього "Телеграф" розповідав, що 8 січня безпілотники атакували комбінат "Кристал" Росрезерва — федеральний казенний заклад, де зберігається авіаційне паливо для авіабази Енгельс-2 у місті Енгельс Саратовської області Росії. Там спалахнула потужна пожежа.