Росію атакували десятки дронів, спалахнула потужна пожежа (відео)

Міноборони РФ заявила про атаку 40 дронів

В ніч на п'ятницю, 10 січня, Росію атакували безпілотники. Вибухи пролунали у Ростовській області, за попередніми даними, уражено завод.

Як повідомляє Telegram-канал Supernova+, після атаки дронами зайнялася масштабна пожежа на заводі "ПластиФактор" у селищі Крим Ростовської області. В.о губернатора регіону Юрій Слюсар заявив, що нібито було знищено 16 безпілотників. За його даними, попередньо, постраждалих немає.

Чиновник підтвердив "займання підприємства", також за його даними, нібито в селі Чалтир внаслідок атаки загорівся житловий будинок. На хуторі Крюков Куйбишевського району через падіння уламків безпілотника зафіксовано пошкодження кількох будівель: вибиті вікна, пошкоджені фасади та покрівля семи житлових будинків і місцевої школи.

У міноборони Росії заявили, що минулої ночі над територією країни нібито було "перехоплено та знищено" 40 безпілотних літальних апаратів, які там назвали "українськими". 16 з них — над Ростовською областю, по 4 — над Курською та Воронезькою, 3 БпЛА — над Брянською, 2 — над територією Краснодарського краю, один — над Бєлгородщиною та десять — над акваторією Азовського моря.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 8 січня безпілотники атакували комбінат "Кристал" Росрезерва — федеральний казенний заклад, де зберігається авіаційне паливо для авіабази Енгельс-2 у місті Енгельс Саратовської області Росії. Там спалахнула потужна пожежа.