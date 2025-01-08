Зберігає паливо для російських Ту-160, що б'ють по Україні. Що відомо про атаковану дронами нафтобазу у РФ

Авіабаза, паливо для якої зберігається на нафтобазі, відіграє критично важливу роль у війні Росії проти України

Після численних вибухів, які пролунали в районі міста Енгельс Саратовської області Росії, спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі. Палає комбінат "Кристал" Росрезерва — федеральний казенний заклад, де зберігається авіаційне паливо для авіабази Енгельс-2.

Геолокував місце атаки Telegram-канал ASTRA, порівнявши кадри з відео пожежі з кадрами панорамних карт Googlе. Фото, опубліковані пізніше губернатором Саратовської області Романом Бусаргіним підтверджують цю інформацію.

Чиновник зазначив, що на підприємстві, де через атаку БПЛА, сталася пожежа, буде розгорнуто оперативний штаб. На місце прибули спеціалісти, які оцінюють ситуацію та розробляють план дій. Бусаргін додав, що "сил та засобів для локалізації пожежі достатньо".

Отже, комбінат "Кристал" Росрезерва зберігає авіаційне паливо для основної бази російських стратегічних бомбардувальників Ту-160 Енгельс-2. Вона є однією з найбільших і технічно оснащених російських авіабаз. Енгельс-2 — основна база бомбардувальників та єдине у РФ місце базування стратегічних бомбардувальників Ту-160. Ця авіабаза відіграє критично важливу роль у війні Росії проти України. З початку повномасштабного вторгнення екіпажі авіабази беруть участь у війні. База використовується для масштабних авіаударів по Україні, у тому числі з використанням ракет Х-101 по цивільних та інфраструктурних об’єктах.

Як повідомляв "Телеграф", 31 грудня Сили оборони України уразили іншу російську нафтобазу, яка використовувалась, зокрема, і для забезпечення ВС РФ. Йдеться про нафтобазу "Ярцевська" у Смоленській області РФ.