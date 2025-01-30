П'ять відсотків за один удар: українські "дронові санкції" нищать російський нафтопром

Росія може відремонтувати свої НПЗ. Але Україна завжди може просто відправити в атаку більше безпілотників

Удар українських безпілотників вночі 29 січня, який прийшовся на Нижегородський нафтопереробний завод в російському місті Кстово, вибив 5% нафтопереробної потужності росіян. Цей завод розташований на відстані понад 800 кілометрів від українського кордону і це тривожний дзвінок для російського режиму.

Про це пише військовий оглядач видання Forbes Девід Акс. Він зазначив, що російські ЗМІ вже панікують через цю атаку, а також удари України по щонайменше 30 важливих російських нафтових об'єктах останнім часом, що завдає великих збитків ключовій галузі росіян, завдяки якій вони фінансують війну.

Україна завдає ударів по російських нафтобазах та нафтопереробних заводах вже близько двох років. Проте за останній місяць удари по НПЗ та нафтобазах стали для росіян справжнім кошмаром. Атакований 29 січня завод у Кстово переробляє за рік 13 млн барелів нафти, що становить 5% російської нафтопереробки. Після потужної атаки БПЛА завод стоїть.

"Удари по кількох інших нафтопереробних заводах цього місяця, можливо, знизили російське виробництво нафтопродуктів більш ніж на десяту частину", – припустив Акс.

Росія може відремонтувати свої НПЗ. Але Україна завжди може просто відправити в атаку більше безпілотників. Тільки за останній рік Україна розробила різні моделі ударних далекобійних БПЛА, які можуть залітати на 1300 км вглиб РФ, а в деяких випадках – на 1600 км. І дрони коштують значно дешевше, ніж збиток, якого вони завдають російському нафтопрому.

"Порівняно з багатомільйонними витратами на відбудову нафтопереробного заводу, безпілотник – навіть рій безпілотників – коштує дешево. Спортивні літаки "Аеропракт А-22", які українці перетворюють на ударні безпілотники, продаються приблизно за 130 000 доларів", – підкреслив Акс.

Винищення російської нафтової промисловості – це частина української стратегії, яка спрямована на позбавлення Росії її основного джерела доходів. Україна не припинила ударів по НПЗ навіть попри вимоги попередньої адміністрації США, і не схоже, щоб Київ зараз відмовився від цієї стратегії. Скоріше, навпаки – Україна рішуче налаштована "перекрити кисень" фінансуванню війни, а українські "дронові санкції" будуть застосовуватися частіше та більше.

Нагадаємо, що 26 січня під час атаки по російському місту Рязань підрозділи Сил безпілотних систем та Головного управління розвідки МО повторно вразили об’єкти "Рязанської нафтопереробної компанії". Вона задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Рязань вночі з 23 на 24 січня перебувала під масштабною атакою безпілотників. Попередньо, незважаючи на заяви російської влади про "все було збито", є влучання по нафтопереробному заводу.

Удари по НПЗ завдають ворогові великої шкоди через те, що кожен з них виробляє 15-20% нафтопродуктів від загального обсягу. Про це розповів ветеран російсько-української війни Євген Дикий у розмові із "Телеграфом". Таким чином, санкції "від Буданова" виявилися набагато ефективнішими, аніж санкції "від Байдена".