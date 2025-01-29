У мережі говорять про атаку на Мозирський НПЗ у Білорусі: що сталося

Завод продовжує працювати

У мережі з’явилася інформація про те, що росіяни під час обстрілу України нібито запустили БПЛА у бік Мозирського НПЗ. Інформація незабаром була спростована моніторинговими групами та керівництвом заводу.

Інформація про атаку дронів з’явилася в одному з багатьох моніторингових каналів у Telegram. Після цього її поширив канал "Оперативний ЗСУ", але наразі повідомлення було видалено.

Білоруський моніторинговий канал "Білоруський гаюн" своєю чергою інформацію не підтвердив.

Згодом у місцевих ЗМІ з’явилося повідомлення гендиректора підприємства Віталія Павлова, який заявив, що підприємство працює у штатному режимі.

Водночас голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що росіяни вже давно мають на меті влаштувати провокацію на Мозирському НПЗ.

Варто зазначити, що останнім часом багато російських дронів залітали на територію Білорусі. Це єдина сусідка України, яка їх активно збиває.

Раніше "Телеграф" писав, що Лукашенко просив Зеленського завдати удару Мозирському НПЗ. Так він вибачався перед Україною через те, що російські ракети били з території Білорусі.