В сети говорят об атаке на Мозырский НПЗ в Беларуси: что произошло

Завод продолжает работать

В сети появилась информация о том, что россияне во время обстрела Украины якобы запустили БПЛА в сторону Мозырского НПЗ. Информация вскоре была опровергнута мониторинговыми группами и руководством завода.

Информация об атаке дронов появилась в одном из множества мониторинговых каналов в Telegram. После этого ее распространил канал "Оперативный ВСУ", но к настоящему времени сообщение было удалено.

Белорусский мониторинговый канал "Беларусский гаюн" в свою очередь информацию не подтвердил.

Позже в местных СМИ появилось сообщение гендиректора предприятия Виталия Павлова, который заявил, что предприятие работает в штатном режиме.

Вместе с тем глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что у россиян уже давно есть цель устроить провокацию на Мозырском НПЗ.

Стоит отметить, что в последнее время много российских дронов залетало на территорию Беларуси. Это единственная соседка Украины, которая их активно сбивает.

Ранее "Телеграф" писал, что Лукашенко просил Зеленского нанести удар Мозырскому НПЗ. Так он извинялся перед Украиной за то, что российские ракеты били с территории Беларуси.