В России прогремели взрывы: под атаку могла попасть станция нефтепровода "Дружба" (фото, видео)
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После взрывов произошел пожар
В районе Новозыбковки Брянской области России прогремели взрывы, после чего начался пожар. Предварительно, целью могла стать распределительная станция нефтепровода "Дружба".
Об этом пишет Telegram-канал SHOT. Местные жители говорят, что в небе над городом было сбито несколько воздушных целей (БПЛА). После взрывов в одном из районов произошло возгорание. В стороне поселков Мамай и Замишево появилось зарево.
Стоит отметить, что нефтеперекачивающая станция "Новозыбков" является частью магистрального нефтепровода "Дружба", который обеспечивает транспортировку нефти из России в страны Европы. Участок в Брянской области является последним пунктом прокачки перед границей с Украиной.
При этом, согласно информации TG-канала Mash, НПС "Новозыбков" исключена из технологической схемы и не влияет на "Дружбу".
В то же время Telegram-канал ASTRA пишет, что взрывы также были слышны в городе Климово Брянской области. После этого у ТЦ "Квартал" на Октябрьской улице случился пожар.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Тамбовской области России прогремели взрывы. Под атакой находился город Котовск, возле которого находится Тамбовский пороховой завод.