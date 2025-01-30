В России прогремели взрывы: под атаку могла попасть станция нефтепровода "Дружба" (фото, видео)

После взрывов произошел пожар

В районе Новозыбковки Брянской области России прогремели взрывы, после чего начался пожар. Предварительно, целью могла стать распределительная станция нефтепровода "Дружба".

Об этом пишет Telegram-канал SHOT. Местные жители говорят, что в небе над городом было сбито несколько воздушных целей (БПЛА). После взрывов в одном из районов произошло возгорание. В стороне поселков Мамай и Замишево появилось зарево.

Стоит отметить, что нефтеперекачивающая станция "Новозыбков" является частью магистрального нефтепровода "Дружба", который обеспечивает транспортировку нефти из России в страны Европы. Участок в Брянской области является последним пунктом прокачки перед границей с Украиной.

При этом, согласно информации TG-канала Mash, НПС "Новозыбков" исключена из технологической схемы и не влияет на "Дружбу".

В то же время Telegram-канал ASTRA пишет, что взрывы также были слышны в городе Климово Брянской области. После этого у ТЦ "Квартал" на Октябрьской улице случился пожар.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Тамбовской области России прогремели взрывы. Под атакой находился город Котовск, возле которого находится Тамбовский пороховой завод.