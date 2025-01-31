Беспилотники поразили один из самых мощных НПЗ в России, работающий на войну. Что о нем известно (фото)

Поражение было успешным

В ночь на пятницу, 31 января, на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе в России раздались взрывы, его атаковали беспилотники. Там производят бензин, дизельное и авиационное горючее, а также мазут.

"Был поражен Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Он является одним из крупнейших в РФ. Его проектная мощность переработки составляет около 14 миллионов тонн нефти в год, что делает его шестым по величине НПЗ в России", — сообщил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Обратите внимание: Война — день 1073: несмотря на проблемы в Великой Новоселке, россияне давят возле Покровска

Коваленко не уточнил название завода, но по его словам можно сделать вывод, что атаке подвергся завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Предприятие занимает территорию в несколько квадратных километров, кроме этого, оно окружено промышленной зоной, в которой расположены крупная нефтебаза, Волгорадская теплоэлектростанция и несколько других предприятий.

Что известно об атакованном в Волгограде НПЗ

"Лукойл-Волгограднефтепереработка" — предприятие топливно-масляного профиля в Волгограде, введенное в действие в 1957 году. Входит в состав ПАО "Лукойл" с начала 1990-х годов.

Завод перерабатывает смесь малосернистых западносибирских и нижневолжских нефтей. Нефть поступает по нефтепроводу Самара — Тихорецк. Согласно открытым данным, на 2023 год мощность переработки нефти там составляла 14,5 тонн в год. Готовая продукция отгружается жд, речным и авто транспортом.

Основным регионом снабжения нефтепродуктами, которые производятся на этом НПЗ, является Южный федеральный округ РФ. Его центр – город Ростов. Из Ростовской области россияне поставляют на фронт горюче-смазочные материалы, таким образом, продукция "Лукойл-Волгограднефтепереработка" используется для войны РФ против Украины.

Как сообщал "Телеграф", также в ночь на 31 января беспилотники атаковали Нижегородскую и Ростовскую области РФ. В обоих регионах расположены важные объекты российской нефтяной промышленности.