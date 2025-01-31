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Безпілотники уразили один з найпотужніших НПЗ у Росії, що працює на війну. Що про нього відомо (фото)

Автор
Олена Руденко
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Черговий НПЗ Росії зазнав "відвідали" дрони
Черговий НПЗ Росії зазнав "відвідали" дрони. Фото Колаж "Телеграфа"

Ураження було успішним

В ніч на п'ятницю, 31 січня, на Волгоградському нафтопереробному заводі у Росії пролунали вибухи, його атакували безпілотники. Там виробляють бензин, дизельне та авіаційне пальне, а також мазут.

"Було уражено Волгоградський нафтопереробний завод. Він є одним із найбільших у РФ. Його проєктна потужність переробки становить близько 14 мільйонів тонн нафти на рік, що робить його шостим за величиною НПЗ у Росії", — повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

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Коваленко не уточнив назву заводу, але з його слів можна зробити висновок, що атаки зазнав завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Підприємство займає територію в кілька квадратних кілометрів, крім цього, його оточено промисловою зоною, у якій розташовані велика нафтобаза, Волгорадська теплоелектростанція і кілька інших підприємств.

Що відомо про атакований у Волгограді НПЗ

"Лукойл-Волгограднефтепереработка" — підприємство паливно-масляного профілю у Волгограді, введене у дію у 1957 році. Входить у складі ПАТ "Лукойл" з початку 1990-х років.

Завод переробляє суміш малосірчистих західносибірських та нижньоволзьких нафт. Нафта надходить нафтопроводом Самара — Тихорецьк. Згідно з відкритими даними, станом на 2023 рік потужність переробки нафти там складала 14,5 тонн на рік. Готова продукція відвантажується залізничним, річковим та автомобільним транспортом.

Основним регіоном постачання нафтопродуктів є Південний федеральний округ РФ. Його центр — місто Ростов. З Ростовської області росіяни постачають на фронт паливно-мастильні матеріали, таким чином, продукція "Лукойл-Волгограднефтепереработка" використовується для війни РФ проти України.

Як повідомляв "Телеграф", також в ніч на 31 січня безпілотники атакували Нижегородську та Ростовську області РФ. В обох регіонах розташовано важливі об'єкти російської нафтової промисловості.

Теги:
#НПЗ #Росія #Війна #Безпілотники