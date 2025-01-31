Війна — день 1073: попри проблеми у Великій Новосілці, росіяни тиснуть біля Покровська

Оперативно про головне за добу

Армія Росії, попри активні зусилля і просування на Донеччині, все ж зазнає невдач. Зокрема у Великій Новосілці окупанти потрапили у вогневий мішок. Минулої доби росіяни атакували не тільки на фронті, адже через удар по Сумах загинуло 9 осіб, а 13 було травмовано. Та серед вчорашніх трагічних подій відзначилась авіакатастрофа у США, внаслідок якої загинуло 64 людини.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 31 січня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Майже 40 БПЛА перебувають зараз у повітряному просторі України. Під загрозою атаки – Одеська, Миколаївська, Запорізька, Дніпропетровська, Київська, Полтавська, Кіровоградська, Харківська, Чернігівська області.

00:00 За даними Генштабу, найбільш активним за минулу добу був Покровський напрямок, де відбулось 51 боєзіткнення. Ворог атакував позиції в районах населених пунктів Малинівка, Єлізаветівка, Водяне Друге, Новоторецьке, Промінь, Покровськ, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Ясенове, Шевченко та Дачне. Сім боєзіткнень тривають досі.

Покровський напрямок на мапі Deep State

Про новини та події 28 січня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1070: окупанти тиснуть під Покровськом, а війська КНДР відступають для перегрупування

Про те, що відбувалося 29 січня, читайте у трансляції: Війна — день 1071: росіяни тиснуть під Покровськом і стрімко втрачають бойову техніку

Ситуацією в Україні 30 січня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1072: просування росіян у Великій Новосілці та нічні обстріли