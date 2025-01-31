Війна — день 1073: попри проблеми у Великій Новосілці, росіяни тиснуть біля Покровська
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Оперативно про головне за добу
Армія Росії, попри активні зусилля і просування на Донеччині, все ж зазнає невдач. Зокрема у Великій Новосілці окупанти потрапили у вогневий мішок. Минулої доби росіяни атакували не тільки на фронті, адже через удар по Сумах загинуло 9 осіб, а 13 було травмовано. Та серед вчорашніх трагічних подій відзначилась авіакатастрофа у США, внаслідок якої загинуло 64 людини.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 31 січня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
01:00 Майже 40 БПЛА перебувають зараз у повітряному просторі України. Під загрозою атаки – Одеська, Миколаївська, Запорізька, Дніпропетровська, Київська, Полтавська, Кіровоградська, Харківська, Чернігівська області.
00:00 За даними Генштабу, найбільш активним за минулу добу був Покровський напрямок, де відбулось 51 боєзіткнення. Ворог атакував позиції в районах населених пунктів Малинівка, Єлізаветівка, Водяне Друге, Новоторецьке, Промінь, Покровськ, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Ясенове, Шевченко та Дачне. Сім боєзіткнень тривають досі.
Про новини та події 28 січня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1070: окупанти тиснуть під Покровськом, а війська КНДР відступають для перегрупування
Про те, що відбувалося 29 січня, читайте у трансляції: Війна — день 1071: росіяни тиснуть під Покровськом і стрімко втрачають бойову техніку
Ситуацією в Україні 30 січня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1072: просування росіян у Великій Новосілці та нічні обстріли