Північнокорейські солдати втекли із Курської області? Військові дали відповідь

У ССО ЗСУ та ГУР МО підтвердили, що втрати солдатів Кім Чен Ина на Курщині дійсно великі

Сили спеціальних операцій ЗСУ та Головне управління розвідки Міноборони прокоментували статтю The New York Times, в якій йдеться про те, що військовослужбовців КНДР було відкликано з Курської області.

Причиною такого рішення стали тяжкі втрати, яких вони зазнали. Спікер ССО полковник Олександр Кіндратенко підтвердив "Українській правді", що вони не спостерігають північнокорейських військових уже близько трьох тижнів.

"Сили спеціальних операцій говорять виключно за напрями, де застосовуються наші підрозділи, у зв’язку з цим повідомляємо, що присутність військ КНДР орієнтовно три тижні не відзначається, ймовірно, зазнавши великих втрат, вони змушені були відійти", — сказав Кіндратенко.

Своєю чергою, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону не зміг підтвердити інформацію про відсутність солдатів Кім Чен Ина на фронті. Однак він підтвердив, що вони зазнають великих втрат.

Юсов розповів, що північнокорейські солдати воюють у Курській області під чужими документами. Крім того, представник ГУР МО прокоментував матеріал New York Times про відкликання військових КНДР з фронту через тяжкі втрати.

За його словами, поки що він не може підтвердити цю інформацію, оскільки міжнародні ЗМІ можуть говорити "вільніше", ніж співробітники офіційних відомств. Також Юсов додав, що на Курщині відбуваються ротації північнокорейських військових, які справді зазнають значних втрат.

Нагадаємо, Володимир Путін практично повністю перестав згадувати Курську область під час публічних виступів. Він вважає за краще не говорити про те, що відбувається в регіоні.