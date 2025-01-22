У Росії розвалили елітний військовий підрозділ із КНДР: справа не лише у ЗСУ

Російські офіцери піклуються про північнокорейських солдатів навіть менше, ніж про своїх співвітчизників

Північнокорейські війська вже зазнали майже 40% втрат у боях проти Збройних сил України у Курській області лише за три місяці.

Про це пише ВВС з посиланням на західних офіційних осіб. Елітний підрозділ КНДР "Штурмовий корпус" росіяни відправили воювати без достатньої підготовки та підтримки.

Чиновники, які говорили за умов анонімності, заявили, що втрати військовослужбовців КНДР, відправлених до Росії у кількості близько 11 000 осіб, склали 4000.

У цю цифру входять убиті, поранені, зниклі безвісти та захоплені в полон ЗСУ. За словами джерел, з 4000 осіб близько 1000, ймовірно, були вбиті до середини січня.

Північнокорейські війська з елітного підрозділу під назвою "Штурмовий корпус", схоже, були кинуті в бій навіть без порівняно невеликої підготовки та захисту.

"Це ледь навчені війська під керівництвом російських офіцерів, яких вони не розуміють. Відверто кажучи, вони не мають жодного шансу. Їх кидають у м’ясорубку, і в них мало шансів вижити. Вони — гарматне м’ясо, і російські офіцери піклуються про них навіть менше, ніж про своїх власних людей", — сказав виданню колишній командир танкових військ британської армії полковник Гаміш де Бреттон-Гордон.

У повідомленнях південнокорейської розвідки йдеться, що північнокорейці не готові до реалій сучасної війни та, мабуть, особливо вразливі до атак українських FPV-дронів — зброї, яка вже багато років є звичною частиною бойових дій на Донбасі.

Нагадаємо, у військовополоненого з Північної Кореї слідчі запитували, чи проходив він та інші солдати навчання перед відправленням на війну. Військовий відповів, що було кілька солдатів з КНДР, які мали навчання з користування важкою російською технікою. Однак він сам не проходив жодних навчань.