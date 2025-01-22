Российские офицеры заботятся о северокорейских солдатах даже меньше, чем о своих соотечественниках

Северокорейские войска уже понесли почти 40% потерь в боях против Вооруженных сил Украины в Курской области всего за три месяца.

Об этом пишет BBC со ссылкой на западных официальных лиц. Элитное подразделение КНДР "Штурмовой корпус" россияне отправили воевать без достаточной подготовки и поддержки.

Чиновники, говорившие на условиях анонимности, заявили, что потери военнослужащих КНДР, отправленных в Россию в количестве около 11 000 человек, составили 4000.

В эту цифру входят убитые, раненые, пропавшие без вести и захваченные в плен ВСУ. По словам источников, из 4000 человек около 1000 предположительно были убиты к середине января.

Северокорейские войска из элитного подразделения под названием "Штурмовой корпус", судя по всему, были брошены в бой даже без сравнительно небольшой подготовки и защиты.

"Это едва обученные войска под руководством русских офицеров, которых они не понимают. Откровенно говоря, у них нет ни единого шанса. Их бросают в мясорубку, и у них мало шансов выжить. Они — пушечное мясо, и российские офицеры заботятся о них даже меньше, чем о своих собственных людях", — сказал изданию бывший командир танковых войск британской армии полковник Хамиш де Бреттон-Гордон.

В сообщениях южнокорейской разведки говорится, что северокорейцы не готовы к реалиям современной войны и, по-видимому, особенно уязвимы для атак украинских FPV-дронов — оружия, которое уже много лет является привычной частью боевых действий на Донбассе.

Напомним, у военнопленного из Северной Кореи следователи спрашивали, проходил ли он и другие солдаты учения перед отправлением на войну. Военный ответил, что было несколько солдат из КНДР, у которых было обучение по пользованию тяжелой российской техникой. Однако он сам не проходил никаких учений.