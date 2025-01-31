Северокорейские солдаты сбежали из Курской области? Военные дали ответ

В ССО ВСУ и ГУР МО подтвердили, что потери солдат Ким Чен Ына на Курщине действительно велики

Силы специальных операций ВСУ и Главное управление разведки Минобороны прокомментировали статью The New York Times, в которой говорится, что военнослужащие КНДР были отозваны из Курской области.

Причиной такого решения стали тяжелые потери, которые они понесли. Спикер ССО полковник Александр Киндратенко подтвердил "Украинской правде", что они не наблюдают северокорейских военных уже около трех недель.

"Силы специальных операций говорят исключительно за направления, где применяются наши подразделения, в связи с этим сообщаем, что присутствие войск КНДР ориентировочно три недели не отмечается, вероятно понеся большие потери они вынуждены были отойти", – сказал Киндратенко.

В свою очередь представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона не смог подтвердить информацию об отсутствии солдат Ким Чен Ына на фронте. Однако он подтвердил, что они несут большие потери.

Юсов рассказал, что северокорейские солдаты воюют в Курской области под чужими документами. Кроме того, представитель ГУР МО прокомментировал материал New York Times об отзыве военных КНДР с фронта из-за тяжелых потерь.

По его словам, пока он не может подтвердить эту информацию, поскольку международные СМИ могут говорить "свободнее", чем сотрудники официальных ведомств. Также Юсов добавил, что на Курщине происходят ротации северокорейских военных, которые действительно несут значительные потери.

Напомним, Владимир Путин практически полностью перестал упоминать Курскую область во время публичных выступлений. Он предпочитает не говорить о происходящем в регионе.