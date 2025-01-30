Війна — день 1072: просування росіян у Великій Новосілці та нічні обстріли

Оперативно про головне за добу

Окупанти продовжують просуватися на Покровському напрямку, де сфокусовано їхні основні сили. Там лише за минулу добу сталося 67 бойових зіткнень зі 152. Аналітики повідомляють, що росіяни мають успіхи у Великій Новосілці, яка нібито вже була повністю захоплена. На тлі цього в мережі збільшилася кількість інформаційних вкидань ворога, а обміни ударами далекобійною зброєю продовжуються чи не щоночі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 30 січня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 У Сумах "Шахед" влетів у багатоповерхівку.

00:00 Росіяни обстріляли околиці Чернігова, є пошкоджені будинки.

Про новини та події 27 січня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1069: у росіян успіхи у Великій Новосілці, а під Покровськом запеклі бої

Про те, що відбувалося 28 січня, читайте у трансляції: Війна — день 1070: окупанти тиснуть під Покровськом, а війська КНДР відступають для перегрупування

Ситуацією в Україні 29 січня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1071: росіяни тиснуть під Покровськом і стрімко втрачають бойову техніку